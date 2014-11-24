Власти Израиля лишают арабский язык статуса второго официального
11:42, 24 ноября 2014Мир
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Правительство Израиля одобрило законопроект, согласно которому еврейская идентичность должна находиться в приоритете перед демократическими ценностями.
В Израиле отменят статус арабского как второго государственного / segodnya.co.il
Законопроект о Национальном государстве еврейского народа был принят правительством 14 голосами "за", против проголосовали шестеро. После одобрения парламентом его положения планируется закрепить конституционно, сообщает Deutsche Welle.
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Противники законопроекта указывают, что он ограничивает права арабского населения, поскольку документ предусматривает лишить арабский язык статуса второго официального. Кроме того, демократический характер Израиля может подвергнуться сомнениям.
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