Суд в Москве арестовал так называемого бывшего "мэра" Ялты - СМИ

Отмечается, что Андрей Ростенко является приближенным человеком к самопровозглашенному "главе республики" в оккупированном Крыму Сергею Аксенову.

Басманный районный суд Москвы в среду, 23 мая, поместил его под стражу на два месяца бывшего "мэра" Ялты Андрея Ростенко, который занимал этот пост незаконно, вопреки Конституции Украины после оккупации Крыма Россией.

Как сообщает российское издание "Новая газета", 22 мая сотрудники Следственного комитета РФ задержали Ростенко в одном из аэропортов Москвы.

Его подозревают в махинациях с землей санатория «Алупка». По версии российского следствия, Ростенко после аннексии Крыма не передал санаторию 26 соток земли на побережье.

«Его задержали по прибытии из Дании. Интересен тот факт, что силовики уже предпринимали попытку задержать Ростенко полтора месяца назад. Тоже в аэропорту. Но тогда по каким-то причинам отпустили. Зачем он вернулся - непонятно», - рассказал бывший "помощник первого вице-премьера Крыма" Владимир Гарначук.

Ростенко предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ - до 4 лет лишения свободы).

Отмечается, что в мае 2017 года Ростенко издал распоряжение «О включении земельных участков в состав имущества муниципального образования городской округ Ялта», которым изъял 1,5 га земли у детского противотуберкулезного санатория имени Боброва. На земле санатория должна была появиться гостиница с футбольным полем, а бенефициаром должен был выступить президент ялтинского футбольного клуба «Рубин» Павел Кандул. Возвращать свой участок лечебному учреждению пришлось через суд.

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Также сказано, что при Ростенко произошла и громкая история с самоубийством предпринимателя Александра Стрекалина, который сжег себя, протестуя против попыток "администрации" города снести его кафе. Уже после самоубийства городской совет признал: все документы у предпринимателя были в порядке.

Российские СМИ ранее сообщали о том, что Ростенко в 90-е годы состоял в ОПГ «Греки».

Кроме того, сообщается, что Ростенко является человеком, близким к незаконному "главе Крыма" Сергею Аксенову.

«Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, это я расцениваю как привет лично мне», - заявил Аксенов.