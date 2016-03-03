"Загадочная поездка": визы посетившей Ниццу делегации во главе с самозваным "мэром" Ялты выдала не Франция
15:37, 03 марта 2016Общество
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Франция не выдавала визы делегации самозваного "мэра" Ялты для поездки в Ниццу.
Франция не выдавала визы делегации самозваного "мэра" Ялты / christian-estrosi.com
Об этом сообщает посольство Франции в Украине на своей странице в Facebook.
"Визу выдавала не Франция", - говорится в ответе посольства на вопрос, какая страна предоставляла визы.
При этом в украинском посольстве не сообщили, какая страна выдала визы для оккупантов Крыма.
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Напомним, вчера мэр Ниццы Кристиан Эстрози встретился с делегацией оккупированного Крыма и подписал с руководством Ялты "письмо о намерениях" и восстановлении дружеских отношений.
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Посольство Украины во Франции выразило возмущение встречей мэра Ниццы Кристиана Эстрози с самозваным "мэром" оккупированной Ялты Андреем Ростенко.
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