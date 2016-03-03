"Загадочная поездка": визы посетившей Ниццу делегации во главе с самозваным "мэром" Ялты выдала не Франция

Об этом сообщает посольство Франции в Украине на своей странице в Facebook.

"Визу выдавала не Франция", - говорится в ответе посольства на вопрос, какая страна предоставляла визы.

При этом в украинском посольстве не сообщили, какая страна выдала визы для оккупантов Крыма.

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Напомним, вчера мэр Ниццы Кристиан Эстрози встретился с делегацией оккупированного Крыма и подписал с руководством Ялты "письмо о намерениях" и восстановлении дружеских отношений.

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