ВР ратифицировала соглашение с ЕС, ”которое не влечет никаких обязательств”

18:41, 06 марта 2008
Мир
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...но поможет вступить в Евросоюз

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию кризисов».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО отметил, что данное соглашение «не влечет никаких ни финансовых обязательств, ни обязательств по существу».

В то же время, он подчеркнул, что указанное соглашение будет способствовать намерениям Украины относительно приобретения членства в ЕС.

 

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