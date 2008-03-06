ВР ратифицировала соглашение с ЕС, ”которое не влечет никаких обязательств”
18:41, 06 марта 2008Мир
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...но поможет вступить в Евросоюз
Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию кризисов».
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО отметил, что данное соглашение «не влечет никаких ни финансовых обязательств, ни обязательств по существу».
В то же время, он подчеркнул, что указанное соглашение будет способствовать намерениям Украины относительно приобретения членства в ЕС.
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