Иран готов поставлять оружие в Ирак, чтобы помочь ему бороться с терроризмом, заявил в ходе встречи с местными журналистами начальник генштаба иранской армии генерал Хасан Фирузабади, сообщает ТАСС.

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"Обеспечение безопасности нашей страны и безопасность Ирака тесно связаны, и мы не могли оставаться равнодушными к жестокости, проявляемой террористами по отношению к иракским гражданам. Наши подготовленные специалисты и ряд иранских военачальников отправились в Ирак, чтобы обеспечить иракских командиров своими советами и консультациями", - приводит слова Фирузабади агентство Фарс. Он также заявил, что "сейчас Иран готов направить в Ирак и гуманитарную помощь".

Генерал добавил, что ИРИ отправит "оружие и необходимое оборудование по легальным каналам, как только с подобной просьбой выступит иракское правительство".

Агентство Фарс отмечает значительное развитие сотрудничества между Ираном и Ираком после свержения в Багдаде режима Саддама Хуссейна в 2003 году. Так, оно, в частности, приводит слова заместителя командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани о том, что "Багдад остался нетронутым террористами из группировки "Исламское Государство" (ИГ) только благодаря помощи Ирана.