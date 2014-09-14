Иракские курды получили новую партию французского оружия

Об этом в Эбриле сообщил официальный представитель курдского правительства Хальгорд Хекмат, передает ИТАР-ТАСС.

"В течение последних двух недель бойцы курдских вооруженных сил осваивают под руководством французских инструкторов те вооружения, которые они получили от французского правительства"", - сказал Хекмат.

По его словам, в поставки входят прежде всего новые пулеметы, а также "виды оружие высокого качества, предназначенное для ведения боевых действий в городских условиях".

"Нам необходимы именно такие вооружения", - подчеркнул он.

Читайте такжеАвстралия поставит оружие курдам для борьбы с исламистамиПо данным находящегося среди курдов фотокорреспондента агентства France-Presse, речь идет о французских пулеметах М2 и боеприпасах к ним. Также он видел металлические контейнеры защитного цвета с маркировкой "Консульство Франции в Ираке, Эбриль". По его данным, новые пулеметы уже установлены на позициях курдов в районе Мосула, второго по величине города в Ираке, захваченного группировкой "Исламское государство".

Ранее некоторые западные страны согласились осуществить поставки вооружений иракским курдам, чтобы обеспечить им более успешные действия против формирований группировки "Исламское государство".

Читайте такжеСитуация в Ираке снова подняла цены на нефтьНаходившийся два дня назад в Ираке с рабочим визитом президент Франции Франсуа Олланд утверждал, что французские поставки оружия "сыграли решающую роль в том, что (курдам) удалось добиться коренного изменения военной ситуации".

Олланд также пообещал в дальнейшем увеличить военную помощь со стороны Франции. По заявлению французского президента, в настоящее время в Ирак поступает четвертая по счету партия французских вооружений.