Папарацци заметили, что пес Меган Маркл ехал на свадьбу вместе с королевой Елизаветой

Когда-то Гай потерялся в американском лесу, а в итоге оказался в королевском авто.

На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ее пес Гай ехал в одном автомобиле с королевой Елизаветой. Она известна своей любовью к собакам.

Читайте такжеВ Австралии старый пес помог выжить заблудившейся в лесу 3-летней девочке (видео)

Кадр с псом в автомобиле удалось сделать папарацци, передает Ace Showbiz. Гая когда-то нашли в лесу, волонтеры перевезли его из США в Канаду, ища для него хозяев, и так он стал домашним любимцем Меган Маркл. В ноябре, когда звезда "Форс-мажоров" переехала в Великобританию, она взяла Гая с собой. Другой ее пес, уже пожилой песик Богарт, остался в Лос-Анджелесе у друга актрисы.

Как сообщал УНИАН, недавно в Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II.