Папарацци заметили, что пес Меган Маркл ехал на свадьбу вместе с королевой Елизаветой

14:03, 21 мая 2018
Мир
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Гай подружился с британской королевой

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Кадр с псом в автомобиле удалось сделать папарацци, передает Ace Showbiz. Гая когда-то нашли в лесу, волонтеры перевезли его из США в Канаду, ища для него хозяев, и так он стал домашним любимцем Меган Маркл. В ноябре, когда звезда "Форс-мажоров" переехала в Великобританию, она взяла Гая с собой. Другой ее пес, уже пожилой песик Богарт, остался в Лос-Анджелесе у друга актрисы.

Как сообщал УНИАН, недавно в Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II.

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Теги: #королева Елизавета#Меган Маркл