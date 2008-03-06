Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал официальный визит в Таджикистан.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО будет находиться в Таджикистане с двухдневным визитом.

Сегодня Президент Украины встретится с глазу на глаз с Президентом Республики Таджикистан Ємомали РАХМОНОМ.

Завтра, 7 марта, В.ЮЩЕНКО продолжит переговоры со своим таджикским коллегой.

После участия президентов в украинско-таджикских переговорах в расширенном кругу планируется подписать ряд двусторонних документов. В частности, главы государств подпишут план действий Украина-Таджикистан на 2008-2009 годы.

Кроме того, 7 марта Президент Украины планирует встретиться с премьер-министром Таджикистана Акилом АКИЛОВІМ и с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Сайдулло ХАЙРУЛЛОЕВІМ.

Глава государства также возложит цветы к комплексу Национального единства и возрождения на площади «Дусти».

После этого президенты Украины и Таджикистана отправятся в город Нурек, где посетят Нурекскую ГЄС.

Вечером 7 марта В.ЮЩЕНКО вернется в Киев.