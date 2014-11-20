Германия стала лидером в Европе по количеству мультимиллионеров

Об этом свидетельствуют результаты исследования World Ultra Wealth Report, проведенного Wealth-X и UBS, сообщает Deutsche Welle.

Число мультимиллионеров в Германии выросло по сравнению с прошлым годом на 7,2%, достигнув почти 19 тыс. человек. Совокупное состояние немецких мультимиллионеров составило более $2,5 трлн, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в Германии особенно велико количество богачей, которые частично или полностью унаследовали свое богатство. В исследовании указывается, что 28% немецких мультимиллионеров - это наследники богатых родителей и родственников.

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В этом аспекте Германия занимает вместе со Швейцарией ведущее место среди привлеченных к исследованию стран. Еще 31% немецких богачей обязаны своими доходами частично наследству, а частично собственным усилиям. 41% миллионеров заработали свое состояние самостоятельно.

Это значительно меньше, чем в США или Великобритании, где доля тех, кто самостоятельно заработал свои богатства, превышает три четверти всех миллионеров.