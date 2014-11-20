Financial Times: Россия может повернуться к Востоку, но она не может сбежать от Европы

Об этом пишет Тейн Густафсон в своей статье, которая называется «Россия может повернуться к Востоку, но она не может сбежать от Европы», опубликованной в британской газете Financial Times.

«От берегов Тихого океана и высот Гималаев, Россия будет доминировать не только над делами Азии, но и Европы тоже». Написал эти слова не Владимир Путин, как некоторые могли бы подумать, а другой российский государственный деятель – граф Сергей Витте, министр финансов при Александре III, в записке к своему царю в 1893 г. Витте, ставший архитектором промышленной революции в России, начал строительство Транссибирской магистрали с целью освоения ресурсов восточных областей России, составляющей две трети ее территории, что позволило Москве установить свое присутствие в Тихоокеанском регионе в качестве великой державы.

На самом деле, русские «поворачиваются к Азии» с тех пор как они впервые перешли Урал в конце XVI века; и этот процесс продолжали все ее правители – как цари, так и комиссары. Портовый город Владивосток, где базируется Тихоокеанский флот РФ, не случайно получил свое название, ведь оно означает «владей Востоком».

Однако сегодня для Кремля поворот к Востоку – задача особенно срочная. Распад СССР нанес удар по всей российской экономике, но для Восточной Сибири и российского Дальнего Востока оказался катастрофой. Исчезли рабочие места, поскольку закрылись оборонные предприятия, которые были главной опорой региона. Во Владивостоке заржавели боевые корабли, вставшие на якорь. Сегодня эти регионы депрессивные и малонаселенные. Вдоль береговой линии, равной по длине всему североамериканскому побережью от Флориды до Квебека, на тихоокеанском побережье России проживает менее 5 млн. человек. А в находящемся южнее Китае проживает 1,3 млрд. человек. Сейчас Москва считает, что речь идет уже не о «доминировании над делами Азии» – это уже вопрос о сохранении территориальной целостности России.

С тех пор как Путин вновь стал президентом в 2012 г., он все больше фокусирует свое внимание на востоке России. Недавно заключенные газовые соглашения, подписанные в этом году с Китаем после почти 20 лет безрезультатных переговоров, являются стержнем его восточной политики. Когда первый трубопровод «Сила Сибири», проведенный в восточный Китай, достигнет полной мощности, он будет перекачивать туда газ в объемах, составляющих почти четверть российского газового экспорта в Европу за 2013 г. Если и когда будет построен второй трубопровод «Алтай» до западного Китая, общий объем может превысить 40 %.

Но двигаться в направлении Востока еще не значит «прийти» туда». На этом пути много препятствий. Газовые месторождения и трубопроводы – это огромные и дорогостоящие конструкции. От освоения месторождений до завершения строительства инфраструктуры могут пройти десятилетия. Исторически сложилось так, что вся газовая отрасль России была сосредоточена в западной части страны. Чтобы переместить «центр тяжести» к востоку, придется строить все с нуля, потребуется время. Даже если работа будет выполняться по самому амбициозному графику, газопровод «Сила Сибири» заработает на полную мощность – 38 млрд. кубометров в год – лишь в середине 2030-х годов.

Следовательно, есть мощная логика во втором российско-китайском газовом соглашении, подписанном две недели назад. Оно предусматривает создание дополнительного маршрута «Алтай», который пройдет по узкому участку между Монголией и Казахстаном, и соединится с западным концом китайского газопровода, идущего с запада на восток страны.

Российские власти уверенны, что у этого маршрута есть явные преимущества: по нему можно будет перекачивать газ из практически безграничных резервов Западной Сибири; он будет ответвляться от существующей трубопроводной системы, и он позволит России быстро переключаться с европейского на китайский рынок и обратно. Этот газопровод также поможет компенсировать потери от сокращения газового рынка в Европе.

Читайте такжеFinancial Times: Китай и Россия обещают создать союзНа все это потребуется огромное количество денег – по некоторым оценкам до 55 млрд. долл. только для восточного маршрута. Теперь западные санкции добавили еще одно препятствие. Хотя санкции США и ЕС пока не направлены непосредственно на «Газпром», подконтрольную Кремлю энергетическую компанию, косвенное воздействие этих мер на возможности России по получению кредитов оказалось неожиданно очень сильным. Для реализации проекта «Сила Сибири», «Газпрому» нужно будет обратиться за финансированием на международные рынки, и перспективы этого довольно сомнительны.

У Витте была похожая проблема. Для строительства его Транссибирской магистрали понадобилось более 15 лет, смета строительства в два раза превысила бюджет, и было потеряно множество человеских жизней. Для финансирования проекта ему пришлось брать крупные займы за рубежом под высокие проценты.

Таким образом, поворот России к Азии в XXI веке стал последним отрезком длинного пути России на Восток. Но, как это было и в прошлом, поворачиваться она будет еще несколько десятилетней. Как бы Путину ни хотелось более открытого альянса с Китаем против «гегемонии» США, но в обозримом будущем Россия по-прежнему будет ориентирована на Запад и обращена к Европе: в газовой торговле, в промышленной сфере, а также это касается большей части ее населения. Россия не сможет избежать сотрудничества с Европой.