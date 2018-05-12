В США возмутились из-за очередного российского "гумконвоя" на Донбасс

09:07, 12 мая 2018
Мир
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В США выразили возмущение из-за "гумконвоя" РФ на Донбасс / фото tsn.ua

Об этом в Twitter написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Россия в понедельник доставила еще один нелегальный, непроверенный конвой через границу на восточную Украину, чтобы, вероятно, пополнить свои силы. Несмотря на постоянное нарушение территориальной целостности Украины, Украина становится все сильнее и успешнее", - написала Нойєрт.

Также представитель Госдепа обвинила Россию в агрессии на Донбассе и призвала начать выполнять Минские договоренности.

"На прошлой неделе на Донбассе было зафиксировано более 6 тысяч случаев нарушения соглашения о прекращении огня и 21 украинский воин был ранен. Россия усиливает насилие: она вооружает, возглавляет и борется рядом с антиправительственными боевиками. Россия должна осуществить "Минск" и прекратить усилия, направленные на дестабилизацию Украины", - подчеркнула Нойєрт.

Как сообщал УНИАН, 8 мая Россия отправила на Донбасс уже 76-ю колонну так называемого "гумконвоя". В РФ продолжают утверждать, что в грузовиках везут "детские продуктовые наборы, обучающую литературу и медицинское оборудование".

Украинская сторона неоднократно заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

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Теги: #США#Донбасс#Россия#гумконвой