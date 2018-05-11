Госсекретарь США назвал условия предоставления КНДР экономической помощи

Помпео сказал, что потребуется «надежная верификация» отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Северную Корею в мае обсудил с лидером страны Ким Чен Ыном возможные гарантии, которые Вашингтон может предоставить азиатской стране в обмен на отказ от ядерного оружия.

В частности, США могут предоставить стране экономическую помощь, заявил Майк Помпео. Он назвал прошедшие в Пхеньяне переговоры «хорошими», передает РБК со ссылкой на Associated Press.

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«Если Северная Корея предпримет смелые шаги в сторону скорой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы помочь ее народу достичь такого же процветания, какого достигли южнокорейские друзья», — сказал он.

При этом Помпео сказал, что потребуется «надежная верификация» отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

Чиновник также отметил, что освобождение Пхеньяном трех граждан США корейского происхождения (они вернулись на родину вместе с Помпео) создало условия для «успешной встречи» президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео 9 мая в столице КНДР Пхеньяне заявил, что Соединенные Штаты привержены работе с Северной Кореей для обеспечения мира на Корейском полуострове. Помпео находится в Северной Корее, чтобы завершить подготовку встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Визит в Пхеньян - вторая поездка Помпео в Северную Корею в этом году. О его отлете в КНДР вечером 7 мая прессе не сообщали.