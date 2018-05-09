Трамп: КНДР отпустила трех американцев - летят домой вместе с Помпео

Он также сообщил, что лично прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить Помпео и трех американцев корейского происхождения, которых удерживала КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что трое американцев, задержанных Северной Кореей, едут домой вместе с государственным секретарем Майком Помпео, который был с визитом в Пхеньяне.

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В Twitter Дональд Трамп также сообщил, что лично прибудет на авиабазу Эндрюс, чтобы встретить Помпео и трех американцев корейского происхождения, которых удерживала КНДР.

«Рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео находится в воздухе на обратном пути из Северной Кореи с тремя великолепными господами, на встречу с которыми все так ждут. Они, кажется, чувствуют себя хорошо», – написал Трамп в сообщении на Twitter.

Кроме того, президент США напомнил, что дата и время его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены.

Как пишет «Радио Свобода», трое американских граждан корейского происхождения Ким Донг Чул, Тони Ким и Ким Хак Сонг были задержаны в Северной Корее и находились в заключении длительное время.

Госсекретарь США Майк Помпео 9 мая в столице КНДР Пхеньяне заявил, что Соединенные Штаты привержены работе с Северной Кореей для обеспечения мира на Корейском полуострове. Помпео находится в Северной Корее, чтобы завершить подготовку встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Визит в Пхеньян - вторая поездка Помпео в Северную Корею в этом году. О его отлете в КНДР вечером 7 мая прессе не сообщали.