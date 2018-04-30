Помпео рассказал о цели своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Госсекретарь рассказал, что они «хорошо поговорили» с лидером КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном в апреле, чтобы подготовить почву для саммита двух стран.

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«Мы хотели убедиться, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать важные вещи», - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Госсекретарь рассказал, что они «хорошо поговорили» с лидером КНДР. На вопрос ведущего ABC о том, можно ли доверять Ким Чен Ыну, Помпео ответил, что администрация ведет себя осмотрительно, поскольку помнит историю и намерена вести переговоры не так, как это делалось раньше.

Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начало июня. 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. По итогам саммита лидеры двух стран заявили о намерении в скором времени подписать мирный договор.