Financial Times: Китай и Россия обещают создать союз

Об этом сообщает Джамиль Андерлини в своей статье, которая называется «Китай и Россия обещают создать союз», опубликованной в британской газете Financial Times.

Во время визита в Пекин, где он встретился со своим китайским коллегой и премьер-министром Ли Кэцяном, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обе стороны «выразили обеспокоенность по поводу того, что США пытаются увеличить свое военно-политическое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе», как сообщалось в китайских и российских государственных СМИ.

«Наше сотрудничество в военной сфере имеет большой потенциал, и российская сторона готова развивать его в очень многих направлениях», – сказал г-н Шойгу. «Мы считаем формирование системы коллективной региональной безопасности основной целью наших совместных усилий».

Представители российской делегации также провели параллель между нынешними продемократическими демонстрациями в Гонконге и так называемыми «цветными революциями» в бывших советских республиках, в том числе в Украине, в которых китайские и российские власти винят США и их союзников.

Заместитель министра обороны России Анатолий Антонов даже предположил, что Россия могла бы помочь Пекину решить проблему мирных протестов в Гонконге.

«Мы приняли к сведению те события, которые в последнее время происходят в Гонконге, и оба министра признали, что ни одно государство не может быть уверенным в том, что оно застраховано от цветных революций», – сказал г-н Антонов, по информации российских государственных СМИ. «Мы считаем, что Россия и Китай должны вместе противостоять этим новым угрозам безопасности наших государств».

Обе стороны договорились провести следующей весной совместные военно-морские учения в Средиземном море, а затем и в Тихом океане. Это будут уже четвертые совместные учения за последние годы.

В то время как интенсивность боевых действий в восточной Украине усилилась, и соседи России обеспокоены все более агрессивным поведением Москвы, Пекин заявил, что отношения между Китаем и Россией еще никогда не были такими хорошими.

Нынешняя ситуация в Европе на прошлой неделе побудила бывшего советского лидера Михаила Горбачева предупредить о том, что мир находится на краю новой холодной войны. Об этом сказали во вторник и белорусские чиновники.

Поскольку Запад может ввести новые санкции против России, Владимир Путин стремится сблизиться с Китаем, чтобы показать, что у него есть экономические и стратегические альтернативы, и что он не полностью изолирован на мировой арене.

Авторитарные лидеры Китая хорошо восприняли инициативу новых отношений с Россией, поскольку у них также есть жесткие территориальные претензии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и они стремятся запугать более маленькие соседние государства и своего врага во Второй мировой войне – Японию.

Но обе страны по-прежнему опасаются слишком сильного сближения, и им сложно забыть долгую историю взаимного недоверия и презрения, по мнению китайских и западных экспертов, которые следят за их отношениями.

Несмотря на все разговоры о тесных военных связях и совместных учениях, Россия до сих пор отказывается продавать Китаю свои самые передовые военные технологии, в том числе реактивные двигатели и истребители.

Пекин пытается найти баланс между более тесными связями с Москвой и большим сотрудничеством с США и их союзниками, в то время как Путин стремится улучшить отношения с Токио, к большому разочарованию Китая.

Даже когда министр обороны России встречался со своим китайским коллегой Чан Ваньцюаном во вторник, высокопоставленный чиновник из Коммунистической партии Китая находился с визитом в Финляндии, которая находится в состоянии повышенной готовности на случай каких-либо признаков посягательства на ее территорию со стороны России.

В то же время делегация высокопоставленных чиновников из Северной Кореи встретилась с Путиным в Кремле, тогда как некоторые предполагают, что Ким Чен Ын может совершить свой первый зарубежный визит в качестве лидера КНДР в Россию, а не в Китай, который является традиционным союзником Северной Кореи.

Читайте такжеLe Figaro: Си Цзиньпин и Путин пристально наблюдали за Обамой на саммите АТЭСПо словам китайских чиновников, отношения между Пхеньяном и Пекином достигли рекордно низкого уровня с тех пор как Ким Чен Ын возглавил страну-отшельницу, а точнее, когда он казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, с которым в основном и сотрудничали китайские власти.

Во время визита министра обороны Федеральное космическое агентство России также обсудило вопрос о более тесном сотрудничестве с Китаем, который заинтересован в строительстве российских ракетных двигателей, а также в том, чтобы присоединиться к программе пилотируемых полетов в космос и дистанционного зондирования, и хочет принимать участие в проектах спутниковой системы навигации, по информации российских государственных СМИ.