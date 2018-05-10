Израиль показал видео уничтожения российского комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО.

Израильские силы обороны выпустили видео, на котором показано, как выпущенная утром в четверг, 10 мая, ракета уничтожает машину, на которой установлено военное оборудование.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Jerusalem Post.

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В объяснении к записи указывается, что таким образом был уничтожен комплекс, который по классификации НАТО именуется SA22. По российской классификации речь идет о самоходном зенитно-ракетном комплексе «Панцирь-С1».

В израильской армии утверждают, что в ходе налета на Сирию самолеты столкнулись с огнем сил ПВО. В качестве ответной меры, как утверждают в военном ведомстве Израиля, были уничтожены пять комплексов.

Поводом для налета в Тель-Авиве назвали ракетный обстрел израильской территории со стороны Сирии.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что возле нефтеперерабатывающего завода в Сирии перевернулся российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В результате инцидента комплекс стоимостью свыше 10 миллионов долларов получил значительные повреждения.