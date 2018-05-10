Царь приедет: в Кремле заявили, что Путин откроет Крымский мост

Накануне российские СМИ сообщали о завершении строительства автомобильной части моста.

В Кремле подтвердили, что президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на открытие автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно», - сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии автомобильной части крымского моста 15 или 16 мая.

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Он добавил, что Кремль по дате и времени сориентирует.

Накануне российские СМИ сообщали о завершении строительства автомобильной части моста в оккупированный Крым. Открытие железнодорожного сообщения по мосту ожидается в 2019 году. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года.