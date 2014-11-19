Впервые в истории судебной практики РФ экстремистским признан анекдот
11:19, 19 ноября 2014Мир
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Индустриальный районный суд Ижевска признал экстремистской публикацию в социальной сети "Вконтакте".
В России впервые признали экстремистским анекдот / УНИАН
Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на информационно-аналитический центр "Сова".
Как отмечается, публикация представляет собой анекдот с ксенофобным подтекстом, который начинается с фразы «Суд. Дело об избиении кавказца». Несмотря на подтекст, анекдот не содержит прямых призывов к насилию.
По факту публикации материала возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти).
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