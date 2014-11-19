Впервые в истории судебной практики РФ экстремистским признан анекдот

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на информационно-аналитический центр "Сова".

Как отмечается, публикация представляет собой анекдот с ксенофобным подтекстом, который начинается с фразы «Суд. Дело об избиении кавказца». Несмотря на подтекст, анекдот не содержит прямых призывов к насилию.

По факту публикации материала возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение национальной ненависти).

Читайте такжеВ аннексированном Крыму возбудили дело по статье "экстремизм" за пост в соцсетяхАнекдот представляет собой ремейк классического советского анекдота про человека, посматривавшего на свои часы в общественном транспорте.