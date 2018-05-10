Трамп исключил встречу с лидером КНДР на границе двух Корей, CNN сообщает о Сингапуре

Дональд Трамп подтвердил, что дата и место его встречи с Ким Чен Ыном будет объявлена в течение ближайших трех дней.

Вариант проведения встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе между КНДР и Южной Кореей уже не рассматривается.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Politico.

"Президент Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне (ДМЗ) между Северной и Южной Кореей, о которой он высказался в прошлом", - пишет издание.

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Президент США подтвердил, что дата и место его встречи с Ким Чен Ыном будет объявлена в течение ближайших трех дней. "Мы просто работаем над подготовкой (встречи – ред.)", - отметил президент.

В свою очередь CNN со ссылкой на двух знакомых с планами проведения этой встречи источников сообщает, что чиновникам в администрации Трампа поручено подготовить встречу лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре.

Чиновники в администрации Трампа сообщили CNN, что Сингапур является более предпочтительным местом для встречи Трампа и Ким Чен Ына из-за своей удаленности от Пхеньяна.

Белый дом отказался комментировать эту информацию. Нопресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая на брифинге, отметила, что дата и место саммита между главами государств уже определены. Остальные детали она не раскрыла, уточнив, что в Белом доме ожидают: об этом будет объявлено "в ближайшие дни".

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Трамп заявил, что местом для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном мог бы стать "Дом мира" в селе Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.

29 апреля власти КНДР заявили, что окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае и процесс его демонтажа будет публичным.

Перед этим президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветания и объединении Корейского полуострова.