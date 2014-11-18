ЮНЕСКО закрывает свое представительство в Москве - СМИ
18:26, 18 ноября 2014Мир
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ЮНЕСКО приняло решение о закрытии своего бюро в Москве.
Офис ЮНЕСКО едет из Москвы / wikipedia.org
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на постоянного представителя России при этой международной организации Элеонору Митрофанову.
"ЮНЕСКО находится в сложной финансовой ситуации, поэтому принято решение о закрытии офиса в Москве именно сейчас", - сказала Митрофанова.
Она уточнила, что бюро в Москве будет закрыто во второй половине 2015 года.
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Митрофанова отметила, что предполагается "расширение деятельности Международного института информационных технологий ЮНЕСКО", который находится в Москве. "Возможно, его директор будет наделен полномочиями, кроме своих прямых обязанностей, представителя ЮНЕСКО в России", - сказала она.
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