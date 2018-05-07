Стройная без диет: журналисты выяснили, как Меган Маркл ухаживает за собой (видео)

Будущая принцесса Меган Маркл выглядит безупречно, потому что все ее привычки - полезные.

Оставаться в безупречной форме 36-летней Меган Маркл помогают утренние пробежки и йога. На диете она не сидит, однако отдает предпочтение здоровому питанию – овсянке, овощам и салатам. К тому же будущая принцесса не забывает пить много воды и увлажнять кожу.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2016 года стало известно, что Маркл в течение нескольких месяцев встречается с принцем Гарри. 27 ноября 2017 года было объявлено об их помолвке. Свадьбу намечено провести весной 2018 года.