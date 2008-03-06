Словения признала независимость Косово

Председательствующая в ЕС Словения официально признала независимость Косово.

Как сообщает Lenta.ru, за признание независимости края 5 марта проголосовали 57 из 90 членов словенского парламента, против было подано лишь четыре голоса.

Правительство Словении выразило готовность признать независимость Косово уже через пять дней после того, как 17 февраля Косово в одностороннем порядке объявило о независимости. Однако, парламентская оппозиция обратилась к правительству с просьбой отложить решение о признании независимости Косово, опасаясь, что отношения с Белградом, одним из главных экономических партнеров Словении на Балканах, могут ухудшиться.

Таким образом, новопровозглашенное независимое государство Косово уже признали более 20 стран, в том числе США, Германия, Великобритания и Франция. В то же время некоторые страны, например, Россия и Испания, выступают резко против независимости Косово, полагая, что этот прецедент может стать примером для других стремящихся к отделению регионов по всему миру.

Словения, как и Сербия, была частью бывшей республики Югославия, в июне 1991 года она стала независимым государством.