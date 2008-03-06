Независимость Южной Осетии никогда не будет признана - госсекретарь США

Независимость Южной Осетии никогда не будет признана.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявила госсекретарь США Кондолиза РАЙС американским журналистам вечером 5 марта.

К.РАЙС также заявила, что ситуация вокруг Южной Осетии отличается от проблемы Косово.

"Мы неоднократно заявляли, что ситуация вокруг Косово уникальна и сложилась в результате исключительных обстоятельств, возникших при распаде Югославии", - сказала госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент Южной Осетии обратился к Генеральному секретарю ООН, Президенту, Совету Федерации и Государственной думе России, а также к главам государств и парламентов СНГ и стран Европейского Союза с просьбой о признании независимости Республики Южная Осетия.

Как сообщало News.ru со ссылкой на "Кавказский узел", в документе отмечалось следующее: "Стремление народа Южной Осетии к признанию своей независимости соответствует Уставу ООН и другим общепризнанным международно-правовым актам".

По мнению парламентариев, после провозглашения и признания независимости Косово, принцип территориальной целостности государства уже не может считаться главенствующим. Как известно, официальный Тбилиси не признал независимость Косово.

В качестве одного из доводов в пользу признания независимости республики парламентарии указывали "на невозможность сосуществования Грузии и Республики Южная Осетия в одном государстве", а также на то, что большинство населения республики имеют российское гражданство.

Кроме того, по мнению депутатов, по итогам референдума 12 ноября 2006 года "народ Южной Осетии в очередной раз подтвердил свою решимость продолжать строительство суверенного, демократического, правового государства - субъекта международного права - и добиваться его признания международным сообществом". Тогда за независимость республики, по данным ЦИК Южной Осетии, проголосовало 99% пришедших на избирательные участки.

Как сообщали Осетинское радио и телевидение, президент Эдуард КОКОЙТЫ на встрече с молодежью и общественностью заявил, что в Декларации независимости государства Косово больше плюсов для Южной Осетии, чем для самого Косово.