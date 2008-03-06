Путин подписал беспрецедентный указ о президенте России

3 марта президент России Владимир Путин подписал беспрецедентный указ N 295 «О статусе вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации», сообщает газета «Коммерсантъ».

Теперь до начала мая 2008 года должность Дмитрия Медведева называется «вновь избранный президент, но еще не вступивший в должность».

Администрации президента России предписано в соответствии с этим документом «в целях урегулирования статуса вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации» «обеспечивать деятельность вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации». Этот пункт означает, что администрация президента будет работать и на вступившего в должность, и на не вступившего в должность президента.

Федеральной службе охраны России предписано «предоставлять вновь избранному и не вступившему в должность президенту Российской Федерации государственную охрану на период до официального объявления о его избрании президентом Российской Федерации».

Газета.ру