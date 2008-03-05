Словения признала независимость Косово

Словения сегодня официально признала независимость Косово. Словенский парламент одобрил это решение большинством голосов - 57 к 4. Таким образом, Словения стала первым из государств бывшей Югославии, признавшим косовский суверенитет, передает Associated Press.

Парламент Косово ратифицировал декларацию об одностороннем объявлении независимости 17 февраля с.г. Суверенитет Косово признали Германия, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Великобритания, Италия, Польша, Австралия, Афганистан, США и Турция. Против признания независимости выступают, в частности, Россия, Испания, Румыния и Кипр.