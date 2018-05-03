"Одна птица не могла стать причиной": эксперт о крушении российского истребителя в Сирии

Чтобы у самолета возникли проблемы сразу с двумя двигателями, он должен был попасть в стаю птиц.

По словам майора ВВС, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрея Краснопёрова, истребителю Су-30СМ, который 3 мая разбился в Сирии, могло что-то помешать при взлёте.

Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, чтобы у самолета возникли проблемы сразу с двумя двигателями, он должен был попасть в стаю птиц.

«Тут ситуация: боевые летчики, два грамотных аса, и чтобы из-за птички такая ситуация?.. На моей памяти есть такое, что попадает птица размера цапли в двигатель, тогда двигатель встает колом. Но это надо, чтобы попало в два двигателя две цапли как минимум. Потому что если в один попадает, то он на другом прекрасно летает», — заявил Красноперов, отметив, что истребителю могло что-то помешать при взлете.

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Он также подчеркнул, что пилоты могли катапультироваться.

«На этом типе самолета катапульта такая стоит, что можно катапультироваться при нулевой скорости, фактически с земли, когда самолет на стоянке стоит. Там настолько надежная катапульта стоит, что не одного летчика спасла уже», — пояснил Красноперов.

Российский Су-30СМ потерпел крушение над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В результате оба пилота погибли. По предварительной информации Минобороны России, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель самолета.