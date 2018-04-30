"Долой царя": тысячи москвичей вышли на митинг против блокировки Telegram (видео)

Активисты держат в руках плакаты с надписями «Победа будет за нами», «Долой царя», и другие, осуждающие действия Роскомнадзора.

В Москве в понедельник проходит митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram.

Как сообщает Радио Свобода, активисты собрались на проспекте Сахарова, где власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.

По данным активистов, на митинг к настоящему моменту пришло более двух тысяч человек. У людей в руках флаги и плакаты в защиту Telegram и против Роскомнадзора.

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Митинг организовали активисты незарегистрированной в России Либертарианской партии. "Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу" - говорится в заявлении организаторов. В нем на митинг призывают всех, кто выступает за "свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс".

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров. "Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы" - написал он.

В поддержку акции высказался также оппозиционер Алексей Навальный. Он присутствует на митинге.

Участники акции принесли с собой бумажные самолетики, которые напоминают логотип мессенджера Telegram. Активисты держат в руках плакаты с надписями «Победа будет за нами», «Долой царя», и другие, осуждающие действия Роскомнадзора.

Видео Радио Свобода

13 апреля суд в Москве постановил немедленно заблокировать мессенджер Telegram в России из-за того, что он не передал ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор в попытках ограничить доступ к Telegram потребовал от провайдеров заблокировать несколько миллионов IP-адресов, в том числе на платформах Amazon и Google. Это привело к сбоям в работе ряда сайтов и интернет-сервисов, действия Роскомнадзора подвергли критике ведущие российские IT-компании, ряд политиков и общественных деятелей. Telegram у большинства пользователей в России по-прежнему работает.