В Латвии заявили о приближении российских военных кораблей к своей границе

Как утверждается в сообщении военных, в пяти морских милях от территориальных вод был замечен фрегат класса "Стерегущий".

Корабли военно-морского флота Российской Федерации приблизились к территориальным водам Латвии. Читайте такжеГраница между Латвией и Россией окончательно определена Об этом сообщают латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter. Отмечается, что 28 апреля в пяти морских милях от территориальных вод Латвии выявлен фрегат класса "Стерегущий", а в восьми морских милях - буксир класса "Горин" вооруженных сил России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter