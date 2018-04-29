В Латвии заявили о приближении российских военных кораблей к своей границе

17:39, 29 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщают латвийские Национальные вооруженные силы в Twitter.

Отмечается, что 28 апреля в пяти морских милях от территориальных вод Латвии выявлен фрегат класса "Стерегущий", а в восьми морских милях - буксир класса "Горин" вооруженных сил России.

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Теги: #фрегат#Россия#Латвия