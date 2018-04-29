Россия пыталась вмешаться в британские выборы с помощью ботов в Twitter - СМИ

Специалисты нашли в микроблоге более 6 тысяч российских ботов, которые распространяли пропаганду против консерваторов.

Россия пыталась повлиять на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, поддерживая лидера лейбористов Джереми Корбина с помощью тысяч ботов в соцсетях.

Об этом говорится в материалах расследования Sunday Times, которое было проведено вместе с Университетом Суонси. Отмечается, что результаты исследования свидетельствуют о наличии организованной попытки привести Корбина к победе, «атакуя» общественность позитивными сообщениями о лейбористах через аккаунты в Twitter, созданные перед выборами.

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В то же время, созданные российской стороной учетные записи, обнаруженные в ходе исследования, широко распространяли негативную пропаганду против консервативной партии. Комментарии вроде «Тори буквально убивают наших детей» распространялись через ретвиты автоматизированных российских учетных записей, которые использовали фейковые английские женские имена.

В ходе анализа 20 тысяч подозрительных твитов было выявлено, что 6500 российских учетных записей, которые высказывались в поддержку лейбористов, были ботами. Они создавались в огромном количестве в одно и то же время перед выборами, и впоследствии были заблокированы.

Специалисты Университета Суонси отмечают, что российские боты использовались умышленно, с целью влияния на выборы – в поддержку лейбористов и против консерваторов. Отмечается, что разоблаченнык учетные записи и их поведение могло быть лишь «верхушкой айсберга» российской операции.

Большая часть пропаганды была сосредоточена на ключевых событиях во время выборов (так, боты активно критиковали Терезу Мэй за теракт в Манчестере, поскольку она ранее была министром МВД и отвечала за сокращение количества полицейских).

Ранее Комитет разведки Палаты представителей США, большинство в котором за республиканцами, опубликовал окончательный отчет о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять раздор в США через кибератаки и социальные сети.

В то же время, сообщается, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.