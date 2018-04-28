В Баку горит Trump Tower (фото, видео)
12:38, 28 апреля 2018Мир
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Возгорание началось на верхних этажах здания.
В столице Азербайджана горит Trump Tower / фото haqqin.az
В Баку начался пожар в одном из высочайших зданий Азербайджана, известном как Trump Tower.
Об этом сообщает haqqin.az.
Возгорание началось на верхних этажах здания. Сейчас огнем охвачены с 13 по 20 этажи. На место происшествия стянуты пожарные бригады.
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Здание, которое раньше называлась Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, которая является одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.
Возгорание началось на верхних этажах здания / фото haqqin.az
В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, с названия здания убрали Trump Tower.
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