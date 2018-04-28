В Баку горит Trump Tower (фото, видео)

12:38, 28 апреля 2018
Мир
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В столице Азербайджана горит Trump Tower / фото haqqin.az

Об этом сообщает haqqin.az.

Возгорание началось на верхних этажах здания. Сейчас огнем охвачены с 13 по 20 этажи. На место происшествия стянуты пожарные бригады.

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Здание, которое раньше называлась Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, которая является одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.

Возгорание началось на верхних этажах здания / фото haqqin.az

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, с названия здания убрали Trump Tower.

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Теги: #пожар#Trump Tower#Азербайджан