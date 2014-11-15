Германия может возглавить корпус быстрого реагирования НАТО

НАТО создаст временный корпус быстрого реагирования на базе германо-голландского корпуса в Мюнстере.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

"Это четкий сигнал нашим союзникам на востоке. И четкий сигнал Москве", - сказал представитель НАТО.

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Новое соединение будет располагаться в Германии. Командовать им будет в течение 2015 года немецкий генерал-лейтенант Фолькер Хальбауэр. Подчиненные ему сухопутные силы в случае необходимости будут усиливаться подразделениями боевой авиации и десантников из Франции и Испании.

Соответствующее решение о создании постоянных сил быстрого реагирования будет окончательно принято на встрече министров иностранных дел стран альянса в декабре.

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Ранее сообщалось, что Эстония, Великобритания, Латвия, Литва, Дания, Норвегия и Нидерланды 4 сентября подписали соглашение о намерении создать совместные силы быстрого реагирования.