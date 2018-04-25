ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде

18:54, 25 апреля 2018
Мир
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фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействия российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков», - написал он.

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Теги: #пропаганда#резолюция#ПАСЕ