ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии российской пропаганде
18:54, 25 апреля 2018Мир
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Также ПАСЕ рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы для отслеживания дезинформации.
Также ПАСЕ рекомендовала основать орган для отслеживания дезинформации \ фото УНИАН
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Евросоюза.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
«Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействия российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков», - написал он.
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