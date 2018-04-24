Запад нашел способ обойти вето России в Совбезе ООН – The Guardian

До сих пор Россия 11 раз пользовалась правом вето в Совбезе ООН, блокируя проекты резолюций по Сирии.

Страны Запада нашли механизм блокировки вето России в Совете Безопасности ООН относительно Сирии.

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Как сообщает DW.com со ссылкой на британскую газету The Guardian, речь идет о резолюции "Единство ради мира", принятой в 1950 году. Этот документ принимали на тот случай, если Совбез ООН не сможет реализовывать свои полномочия в сфере безопасности из-за споров постоянных членов.

По данным издания, резолюция позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности ООН обойти вето и вынести любой вопрос на общее голосование в Генассамблее ООН, которая насчитывает 193 государства-члена. Для принятия решения необходимо две трети голосов Генассамблеи.

До сих пор Россия 11 раз пользовалась правом вето в Совбезе ООН, блокируя проекты резолюций по Сирии. Активность государств Запада усилилась после вероятной химической атаки в сирийском городе Дума, которая состоялась в ночь на 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами на город. Десятки людей погибли, а еще сотни обратились в больницы.