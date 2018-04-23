Правительство Армении определилось с преемником Саргсяна

Руководить кабинетом министров будет заместитель премьера.

Армянское правительство избрало временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Карена Карапетяна. Должность занял первый вице-премьер.

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Решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 23 апреля, передает ТСН. Ему предшествовало заявление уже экс-премьера Сержа Саргсяна об отставке. Тот заявил, что лидер протестов в Армении Никол Пашинян был прав насчет политических оценок ситуации в государстве. "Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - подчеркнул Саргсян.

Официально отставка главы правительства оформлена с формулировкой о "невозможности выполнения полномочий". По законам страны, выполнять функции премьера должен его первый заместитель.

Карапетян был премьером страны с 13 сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года. Затем, до 17 апреля, он исполнял обязанности главы правительства.

Как сообщал УНИАН, протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля.