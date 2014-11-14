Франциск разрешил установить душевые кабинки в центре Ватикана

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Local.

Душ на площади Святого Петра будет установлен внутри общественного туалета и начнет работать 17 ноября. Еще десять кабинок уже установлены в церковных приходах по всему Риму.

Соответствующая инициатива принадлежала Франко (Franco), мужчине из Сардинии, прожившему на улице более десяти лет. В октябре он отказался посетить ужин в честь своего 50-летия, на который его пригласил архиепископ Конрад Краевский (Konrad Krajewski), занимающийся раздачей милостыни. Франко пояснил, что вынужден был отклонить приглашение из-за «дурного запаха», исходящего от него.

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Тем не менее Краевский настоял на встрече. Во время посещения китайского ресторана бездомный рассказал ему, что найти еду в Риме не составляет проблем, однако места, где можно принять душ, нет. Архиепископ передал эти слова папе Римскому и тот распорядился выполнить просьбу бездомного.