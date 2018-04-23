В Австралии старый пес помог выжить заблудившейся в лесу 3-летней девочке (видео)

15:39, 23 апреля 2018
Мир
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REUTERS

Глухой и почти слепой пес из Австралии помог выжить ребенку, который потерялся. 3-летняя Аврора вышла из дома и заблудилась в зарослях. За девочкой побежал пес по кличке Макс.

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17-летняя собака больше 15 часов охраняла малышку, пока продолжались поиски, передает ТСН. Девочка потерялась после обеда, а нашли ее только утром благодаря усилиям сотни полицейских и волонтеров.

За преданность и бдительность Макса наградили титулом почетного полицейского пса.

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Теги: #Австралия#пес