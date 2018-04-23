В Австралии старый пес помог выжить заблудившейся в лесу 3-летней девочке (видео)

Старый пес, который не слышит и почти не видит, помог выжить 3-летней девочке. Ребенок потерялся в лесу, а собака 15 часов оберегала ее от опасности.

Глухой и почти слепой пес из Австралии помог выжить ребенку, который потерялся. 3-летняя Аврора вышла из дома и заблудилась в зарослях. За девочкой побежал пес по кличке Макс. Читайте такжеВ Германии домашний пес загрыз насмерть младенца 17-летняя собака больше 15 часов охраняла малышку, пока продолжались поиски, передает ТСН. Девочка потерялась после обеда, а нашли ее только утром благодаря усилиям сотни полицейских и волонтеров. За преданность и бдительность Макса наградили титулом почетного полицейского пса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter