Теракт во время регистрации избирателей в Кабуле: погибли 57 человек, в том числе 21 женщина и 5 детей

Смертник устроил взрыв возле очереди у входа в центр регистрации избирателей в столице Афганистана, число жертв возросло до 57 человек.

По последним официальным данным, в результате взрыва в столице Афганистана, Кабуле, число погибших возросло до 57 человек.

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Как сообщает ВВС, среди погибших – 21 женщина и 5 детей. Еще 119 человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в столице Афганистана Кабуле смертник устроил взрыв вблизи очереди у входа в центр регистрации избирателей.

Ранее сообщалось о 48 жертв и более 100 раненых. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

В стране на октябрь 2018 года запланированы выборы в парламент и окружные советы, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.