Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 48

В больницах находятся более ста человек с ранениями.

Число погибших в результате взрыва в центре регистрации избирателей в столице Афганистана Кабуле возросло до 48 человек.

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения страны Вахида Маджрука.

По словам чиновника, среди убитых 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей. Кроме этого, 112 человек получили ранения.

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Маджрук отметил, что все жертвы - гражданские лица. Он также добавил, что большинство из погибших стояли в очереди в центр регистрации избирателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в столице Афганистана Кабуле смертник устроил взрыв возле очереди у входа в центр регистрации избирателей.

Ранее сообщалось о 31 жертве и более 50 раненых.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Парламентские выборы в стране и в окружные советы запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.