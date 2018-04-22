Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 48

17:03, 22 апреля 2018
Мир
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Кабул / REUTERS

Об этом сообщает TOLO News со ссылкой на официального представителя Министерства здравоохранения страны Вахида Маджрука.

По словам чиновника, среди убитых 22 мужчины, 21 женщина и пятеро детей. Кроме этого, 112 человек получили ранения.

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Маджрук отметил, что все жертвы - гражданские лица. Он также добавил, что большинство из погибших стояли в очереди в центр регистрации избирателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, в столице Афганистана Кабуле смертник устроил взрыв возле очереди у входа в центр регистрации избирателей.

Ранее сообщалось о 31 жертве и более 50 раненых.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Парламентские выборы в стране и в окружные советы запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей стартовала 14 апреля.

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Теги: #взрыв#Кабул