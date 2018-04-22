Глава МИД Германии ожидает "конструктивного вклада России" в мир в Украине и Сирии

00:35, 22 апреля 2018
Мир
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Гайко Маас / REUTERS

Он подчеркнул, что для их решения нужны "мощные международные институты и открытый диалог", сообщает DW.

Маас настаивает на том, что Россия должна сделать конструктивный вклад к мирному процессу в Сирии, где под эгидой ООН должно быть найдено "немедленное политическое решение". Пока его коллеги по ЕС не высказались за присоединение к США в вопросе введения экономических санкций в отношении РФ за ее действия в Сирии. Маас в свою очередь ранее отмечал, что конфликт в Сирии "не может быть решен без России".

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В начале апреля президент Украины Петр Порошенко и Гайко Маас обсудили перспективы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Они сошлись на том, что миротворцы должны размещаться на всей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, включая участок украинско-российской границы.

Саммит лидеров G7 2018 года, который состоится в квебекском Шарлевуа в июне, в фокусе будет иметь права женщин и достижение гендерного равноправия. Это ранее анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Оттава по принципу ротации председательствует в течение года в объединении, в который также входят Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Япония.

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Теги: #Украина#Россия#мир#Хайко Маас