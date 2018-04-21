Депутаты Европарламента вновь призвали бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России

Евродепутаты убеждены, что правительства европейских государств не должны укреплять антизападный путь Путина, а должны бойкотировать ЧМ-2018 по футболу.

60 депутатов Европарламента призвали правительства стран Евросоюза бойкотировать финал Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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Об этом сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс в "Твиттере".

"60 депутатов Европарламента обратились к правительствам ЕС воздержаться от посещения финала Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России. Мир, спорт и Путин? Это невозможно", – написала Хармс.

Она опубликовала текст письма, в котором депутаты Европарламента призывают чиновников присоединиться к правительствам Исландии и Великобритании и не посещать финальную часть Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Нападение в Солсбери было просто последней насмешкой Владимира Путина над нашими европейскими ценностями. Этому предшествовали невыборочные бомбежки школ, больниц и гражданских районов в Сирии, вторжение в Украину; систематические хакерские атаки; дезинформационные кампании; вмешательство в выборы; попытки дестабилизировать наше общество и ослабить и разделить ЕС – все это не делает Россию добрым хозяином чемпионата мира", – отмечается в обращении.

Евродепутаты убеждены, что правительства европейских государств не должны укреплять авторитарный и антизападный путь российского президента, а должны бойкотировать ЧМ-2018 по футболу и высказаться в защиту прав человека, демократических ценностей и мира.

Финал Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Игры будут проходить в 11 городах Российской Федерации.