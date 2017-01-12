В Бразилии нашли применение скелету нацистского врача

Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане, пишет 112.ua со ссылкой на The Guardian.

В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию.

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"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", - пояснил Муньос.

Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.

"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие – последствие перенесенного синусита", — рассказал доктор.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 95-летний Зафке Убер, бывший фельдшер "Аушвица", предстал перед судом за соучастие в убийстве почти 4 тысяч человек.