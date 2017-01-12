В Бразилии нашли применение скелету нацистского врача
Скелет печально известного нацистского врача Йозефа Менгеле, проводившего преступные медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу.
Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане, пишет 112.ua со ссылкой на The Guardian.
В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию.
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"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", - пояснил Муньос.
Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.
"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие – последствие перенесенного синусита", — рассказал доктор.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 95-летний Зафке Убер, бывший фельдшер "Аушвица", предстал перед судом за соучастие в убийстве почти 4 тысяч человек.