"Много людей погибло": Трамп рассказал о "жесткой схватке" в Сирии между силами США и России месяц назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад в Сирии состоялся "очень жестокий бой" между американскими и российскими военными.
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Об этом 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома.
Американский лидер заверил, что "не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп".
"Тогда много людей погибло. И это печально. Никто не ведет себя жестче, чем я", – настоял Трамп.
Напомним, в феврале агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.