"Много людей погибло": Трамп рассказал о "жесткой схватке" в Сирии между силами США и России месяц назад

08:58, 19 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде. Мероприятие транслировала пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заверил, что "не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп".

"Тогда много людей погибло. И это печально. Никто не ведет себя жестче, чем я", – настоял Трамп.

Напомним, в феврале агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.

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Теги: #погибшие военные РФ в Сирии#Трамп и Россия