Меркель хочет попросить Трампа избавить ее от участия в санкциях против России - Wall Street Journal

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.

Власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России. При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес.

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.

По мнению источников, давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между Россией и США.