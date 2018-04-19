Меркель хочет попросить Трампа избавить ее от участия в санкциях против России - Wall Street Journal

08:06, 19 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, глава минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон попросит США вывести немецкие компании из под действия санкций против России. При этом имеются ввиду не конкретные компании, а весь немецкий бизнес.

Как отмечается, канцлер Германии Ангела Меркель также намерена обсудить данный вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля.

По мнению источников, давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России и не хотят терять доход из-за отношений между Россией и США.

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Теги: #санкции против РФ#Трамп і Меркель