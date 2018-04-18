В Кремле поджали хвост: СМИ узнали, что чиновникам дали команду теплее отзываться о США

19:46, 18 апреля 2018
Мир
926
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеРоссию не отключат от SWIFT - росСМИ

Один из источников Bloomberg сообщил, что указание умерить тон антиамериканских выступлений было дано российским чиновникам еще до 14 апреля, когда коалиция во главе с США нанесла удары по объектам в Сирии.

Подтверждением того, что Кремль намерен не обострять противостояние с США, в Bloomberg считают и ситуацию с законопроектом "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Госдума отложила его рассмотрение до 15 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия пригрозила Западу "болезненными и чувствительными" контрсанкциями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ракетный удар по Сирии
Теги: #Кремль#Россия и США