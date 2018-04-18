В Кремле поджали хвост: СМИ узнали, что чиновникам дали команду теплее отзываться о США

Указание делать заявления о США менее резкими было дано российским чиновникам еще до того, как коалиция во главе с американцами нанесла удар по Сирии.

Российские чиновники получили указание из Кремля меньше критиковать США в своих заявлениях, сообщает Bloomberg. Источники агентства утверждают, что президент Владимир Путин стремится улучшить отношения двух стран.

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Один из источников Bloomberg сообщил, что указание умерить тон антиамериканских выступлений было дано российским чиновникам еще до 14 апреля, когда коалиция во главе с США нанесла удары по объектам в Сирии.

Подтверждением того, что Кремль намерен не обострять противостояние с США, в Bloomberg считают и ситуацию с законопроектом "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Госдума отложила его рассмотрение до 15 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Россия пригрозила Западу "болезненными и чувствительными" контрсанкциями.