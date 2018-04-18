В России пригрозили Западу "болезненными и чувствительными" контрсанкциями

Закон о контрсанкциях РФ на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию.

Ответ Москвы на антироссийские санкции будет "болезненным и чувствительным" для стран, которые вводят ограничения.

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран, которые ввели их против России", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "санкции - это обоюдоострое оружие". "Те, кто их вводит, должны понимать, что санкции против стран, особенно таких, как Россия, будут чреваты серьезными последствиями для тех, кто их вводит", - отметила она.

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Закон о контрсанкциях РФ на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что согласно сообщениям российских СМИ, США уведомили российское посольство о решении пока не вводить новые санкции против РФ.