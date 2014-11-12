Российский депутат: неизвестные продолжали вести страницы погибших солдат в соцсетях

Об этом он заявил в комментарии российской службе Радио Свобода.

"Главная военная прокуратура подтвердила факт гибели этих людей (солдат ВС РФ - ред.). И я могу сейчас сказать совершенно точно об участии неких неустановленных неизвестных лиц, которые продолжали вести страницы погибших "Вконтакте" и выступать от их имени, от имени погибших, чтобы представить, создать впечатление о том, что они живы", - рассказал Шлоссберг.

Читайте такжеВ России запретили скрывать причины смерти от родственников погибшихПо его мнению, "Главная военная прокуратура в своем ответе на все, что она ответила, ответила честно".

Напомним, Шлосберг получил ответ генпрокуратуры РФ на запрос о 12-ти псковских десантниках, погибших в июле-сентябре, где ведомство подтвердило факт гибели военных, однако отказалось сообщить более детальную информацию, сославшись на военную тайну.

"Я уверен, что и Конституция, и законы РФ были нарушены. У отдававших эти приказы есть имена, фамилии и отчества. Звания и должности. Рано или поздно они станут известны и станут предметом следствия и судебного разбирательства. Сколько времени потребуется ждать этого суда – никто сегодня не скажет", - заявил депутат.