После вчерашних беспорядков в Польше думают запретить участие в демонстрациях людям в масках

Также он призвал парламент принять предложенный им около года назад законопроект, который должен уменьшить риск таких инцидентов в будущем.

Об этом он заявил сегодня в Быдгоше, где находится с поездкой.

"Это катастрофа с точки зрения добрых обычаев и имиджа Польши. По моему мнению, стыдно вести себя в любой праздник таким образом. Это так же, если использовать Рождество для того, чтобы ударить тещу карпом и биться с шурином елкой", - сказал Коморовский, слова которого приводит Gazeta Wyborcza.

Президент назвал одной из нерешенных проблем то, что польский Сейм до сих пор не принял предложенный им ранее законопроект, который запрещает принимать участие в массовых мероприятиях людям в масках.

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Коморовский отметил, что сегодня отправил письмо в парламент с призывом как можно скорее принять этот законопроект, который по сей день находится на консультациях в парламентских комиссиях.

"Я не могу понять, почему прошел почти год, а дело до сих пор на уровне консультаций в комиссиях", - отметил он.

Президент Польши также отметил, что ранее парламент принял один из предложенных им законов, который запрещает сторонникам различных политических сил организовывать марши по маршрутам, которые могут пересечься, и подчеркнул, что это уже принесло положительные эффекты.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня польская полиция сообщила, что задержала почти 300 хулиганов, которые вчера устроили беспорядки в Варшаве и в результате которых пострадало свыше 50 правоохранителей, более десяти гражданских людей и был нанесен материальный ущерб городу.