"Акт агрессии": Путин "охарактеризовал" ракетные удары США по Сирии

В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры государств выразили готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье.

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили реализацию проекта «Северный поток-2» и ситуацию в Сирии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта «Северный поток – 2», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что собеседники предметно обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее.

Читайте такжеРФ после ударов коалиции по объектам Асада отправила в Сирию корабль с военной техникой (фото)

«В частности, президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», - сказано в сообщении.

Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования.

С обеих сторон выражена готовность содействовать возобновлению политико-дипломатических усилий по сирийскому досье, в том числе на Женевской и Астанинской площадках, и продолжить двусторонние контакты на этот счет.

Как сообщал УНИАН, предыдущий разговор Путина и Меркель состоялся 9 апреля. Тогда в Кремле заявили, что главы государств выступили за реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.