Революция по-армянски: в Ереване происходят столкновения протестующих с полицией (фоторепортаж)

В столкновениях протестующих с полицией в Ереване есть пострадавшие с обеих сторон. В столицу стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

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