Революция по-армянски: в Ереване происходят столкновения протестующих с полицией (фоторепортаж)

14:22, 17 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщал УНИАН, демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.

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Новость в сюжете: Протесты в Ереване
Теги: #протесты#Армения#Ереван#Серж Саргсян