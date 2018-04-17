Революция по-армянски: в Ереване происходят столкновения протестующих с полицией (фоторепортаж)
14:22, 17 апреля 2018Мир
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В столкновениях протестующих с полицией в Ереване есть пострадавшие с обеих сторон. В столицу стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.
Иллюстрация / REUTERS
В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной революции". Он демонстративно порвал сообщение полиции и заявил, что начинаются "тотальные акции неповиновения". В столкновениях протестующих с полицией есть пострадавшие с обеих сторон. Между тем парламент назначает бывшего президента Сержа Саргсяна премьером - что и стало причиной массовой акции протеста.
Как сообщал УНИАН, демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.
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