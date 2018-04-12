Войска Асада взяли контроль над Думой - в город ввели военную полицию из России

09:12, 12 апреля 2018
Мир
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Город Дума, Восточная Гута / REUTERS

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России, передает "Медуза".

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12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, которые станут "гарантом соблюдения правопорядка в городе", добавили в Минобороны РФ.

Российская сторона также продолжает вывод из Думы по гуманитарному коридору боевиков и членов их семей. 

11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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Теги: #полиция#Россия#Сирия